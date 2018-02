Ventimiglia| Una rastrelliera per le biciclette posizionata diciamo “incautamente ” sul pubblico marciapiede in prossimità di uno degli ingressi dei Giardini Tommaso Reggio a Ventimiglia diventa la battuta del giorno sui social nella città di confine perché vi chiederete ecco la foto un’immagine eloquente chi ha posizionato la rastrelliera non ha pensato che le biciclette li posizionate avrebbero bloccato il passaggio sul marciapiede come vedete nella foto.

La situazione dopo i commenti ironici apparsi sul web durante la giornata è stata risolta col calar delle tenebre La rastrelliera è stata rimossa. Ma perché si è pensato di piazzarla? A quanto si dice fa parte di uno dei progetti del bilancio Partecipato 2017 in via di realizzazione in questi giorni, l’altro è il percorso fitness all’interno dei giardini stessi.