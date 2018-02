Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Tour elettorale questo pomeriggio per il presidente della regione Liguria Toti che, accompagnato dai candidati alle elezioni politiche sta passeggiando per il centro citta.