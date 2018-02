La Sanremese comunica il prezzo dei biglietti per la gara Sanremese – Massese in programma domenica al “Comunale”. Fischio d’inizio alle 15.

Il prezzo dei biglietti sarà: Tribuna centrale 25€ (20€ ridotto); tribuna laterale 18€ (15€ ridotto); gradinata Nord 10€ prezzo unico; settore ospiti 10€.

La partita di domenica contro la Massese sarà anche l’occasione per la prima apertura al pubblico della nuova area hospitality del “Comunale”.

L’ingresso nella zona lounge biancoazzurra è esclusivamente su invito, avranno altresì diritto di accesso i titolari di biglietto o abbonamento in tribuna centrale. L’ingresso nell’area sarà regolamentato da un braccialetto.