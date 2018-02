Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La dirigenza, lo staff e la squadra dell’Argentina Arma porgono le più sentite condoglianze a Fabrizio Lanteri, allenatore degli Esordienti 2006, per la scomparsa del padre Luigi, avvenuta nella scorsa notte.

Lutto per la morte di Luigi Lanteri. Il cordoglio dell’Argentina Arma