Sta per partire il progetto FAVOLAndo – Nati per Leggere: la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, insieme al Servizio Nidi d’Infanzia Comunali, dà avvio ad una serie di incontri di lettura per i bambini dagli 0 ai 6 anni. Sulla scia dell’adesione al Progetti NpL – Nati per Leggere e Nati per la Musica a partire da sabato prossimo, 17 febbraio dalle 10 alle 11, avranno finalmente inizio gli incontri in biblioteca.

I Progetti NpL (e Nati per la Musica, che è ancora in una fase acerba di attuazione) implicano un ampio ventaglio di iniziative volte alla diffusione di buone pratiche di lettura in famiglia, nonché di avvio all’ascolto della musica, per chi è coinvolto nell’educazione e nella cura dei bambini dagli 0 ai 6 anni.

Lo sforzo è soprattutto quello di creare un sistema di “rete” tra genitori, educatori, insegnanti, pediatri, operatori, finalizzato a promuovere le buone pratiche di lettura insieme ai bambini dagli 0 ai 6, per una crescita sana, in ambienti ricchi e stimolanti dal punto di vista cognitivo e relazionale attraverso l’esperienza dell’ascolto e del coinvolgimento diretto del piccolo lettore, essendo ormai acquisito che la lettura dispiega gli effetti benefici per lo sviluppo e la crescita a partire dai primi mesi di vita”.

L’iniziativa, è promossa da AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dal Centro per la Salute del Bambino, dal 2016 anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e dal CSB Centro per la Salute del Bambino ONLUS di Trieste, Segreteria Nazionale e da Regione Liguria – Settore Cultura – che ha attivato e potenziato nel 2017, il progetto in via sperimentale in collaborazione con il Cepell – Centro per il libro e la lettura, afferente al MiBACT.

Saranno disponibili in Biblioteca per gli interessati segnalibri, pieghevoli, manifesti, opuscoli ad hoc, oltre ai libri – resi disponibili anche presso i Nidi Comunali – della bibliografia di Nati per Leggere, nello spazio morbido riallestito per la lettura in biblioteca.

Queste le date di FAVOLAndo in Biblioteca: 17, 24 febbraio; 10 marzo e 24 marzo; 14 aprile e 21 aprile; 12 maggio e 26 maggio (sabato mattina, dalle 10 alle 11). I momenti di lettura saranno condivisi con i genitori dei piccoli lettori. E’ gradita la prenotazione, anche via mail (biblioim@comune.imperia.it;).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Biblioteca (www.bibliotecalagorioimperia.it; oppure: asilocuccioli@comune.imperia.it; asiloscoiattoli@comune.imperia.it) oppure chiamare il n. 0183 / 701 – 606 7 8.