Prosegue il tour elettorale del candidato leghista che Domenica 25 Febbraio farà tappa a nella Città delle Palme.

Di Muro incontrerà la cittadinanza per un aperitivo organizzato a partire dalle 17.30 nel locale bordigotto “Pappa e Ciccia” in piazza Giuseppe Garibaldi 22, durante il quale il candidato del Carroccio coglierà l’occasione per parlare di opportunità di sviluppo turistico e commerciale della Città delle Palme.