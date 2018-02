Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

DOMENICA 25 FEBBRAIO ALLE ORE 18 INIZIATIVA PUBBLICA PRESSO SPES VENTIMIGLIA. Partecipano Anna Russo, candidata PD nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati e Vito Vattuone, Anna Giacobbe e Pietro Mannoni, candidati PD nel collegio plurinominale per il Senato della Repubblica.

Ecco i prossimi appuntamenti con i candidati PD, della provincia di Imperia, alle elezioni politiche del 4 marzo: SABATO 24 FEBBRAIO ALLE ORE 16 INIZIATIVA PUBBLICA PRESSO SALA CONSILIARE (TORRE SARACENA) DI SANTO STEFANO AL MARE Partecipano Pietro Mannoni, candidato nel collegio plurinominale per il Senato della Repubblica e Anna Russo, candidata nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati.

