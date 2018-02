Ripresa a pieno ritmo nel prossimo fine settimana per le categorie esordienti e pulcini nerazzuri per la sesta giornata dei rispettivi campionati. La leva Esordienti 2005 a 11 del trio Dalocchio- Casella -Caprera incrocerà’ nuovamente i tacchetti con l’Unione Sanremo,questa volta squadra B,sabato 25 febbraio alle ore 15 al campo Pian di Poma di Sanremo, mentre la squadra Esordienti 2006 a 9 guidata da mister Monterosso incontrerà i pari età dell’Oneglia Calcio,sempre sabato 25 alle 15,00 al campo della Sacra Famiglia di Imperia. La squadra guidata dal mister Luciano Buonomo osserverà un turno di riposo. Invece le altre tre squadre, categoria Pulcini leva 2007, incontreranno rispettivamente Golfodianese e Ventimiglia fuori casa e Riva Ligure sul sintetico di Pontedassio ;più precisamente quella allenata da Fulvio Palazzeschi giocherà sabato 25 alle 10,30 al campo Morel di Ventimiglia e quella di Mariano Vacca viaggerà in quel di Cervo domenica 26 alle 10,00 contro i rossoblu del Golfodianese, mentre la squadra guidata da Francesco Ghigliazza, giocherà alle ore 10.00 contro il Riva Ligure, a Pontedassio. Per la leva Pulcini 2008 di mister Iapicchino impegno casalingo domenica 26 alla mattina ore 11 al campo ” F. Icardi ” di Pontedassio contro i Cugini della Riviera dei Fiori; la squadra dei mister Roberto Meda e Anna Giannattasio, Pulcini 2009,sarà protagonista di un avvincente incontro con i bianco celesti dell’Unione Sanremo, domenica 26 al campo Salvo Piani alle 10,00. La leva Primi calci 2010, del tandem De Pierro – Cavarero inizierà il proprio campionato il prossimo fine settimana. “Ancora una volta ci auguriamo che in tutte queste partite sia assicurato il divertimento dei bambini protagonisti accompagnato dalla partecipazione e dal calore delle famiglie a bordo campo” dicono i responsabili dell’Imperia Calcio.