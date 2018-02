A Bordighera un giocatore del “SuperEnalotto” ha indovinato 5 numero su 6 vincendo 48 mila euro. La schedina è stata giocata al “Tobacco Center” in via Vittorio Emanuele 55.

Come riporta Agipronews, in Liguria il 6 non è mai stato centrato da nessuno scommettitore. Il montepremi ha raggiunto i 104,4 milioni di euro, la quinta vincita più ricca nella storia del concorso.