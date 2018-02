Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Giacomo Pallanca, sindaco di Bordighera, annuncia: “Nell’hotel Angst, uno degli alberghi più prestigiosi della Liguria tra fine del XIX e inizio del XX Secolo, sorgeranno una ottantina di case di lusso, uffici comunali e attività commerciali”. “Siamo contenti che gli imprenditori tornino a investire in Liguria in un progetto così ambizioso, destinato a portare ricchezza e lavoro nel pieno rispetto del territorio e delle sue eccellenze – ha detto Giovanni Toti, prima della posa della prima pietra – La Liguria è tornata ad attrarre investimenti e idee di sviluppo, e l’intervento sull’Hotel Angst è esemplare”.

