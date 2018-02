Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sconfitta per il Bvc Sea Sanremo contro il Vado under 16, al termine d una partita molto combattuta risolta solo nel finale con uno scarto di soli due punti. Il coach Bonino commenta: “Abbiamo pagato caro le basse percentuali di realizzazione nei tiri liberi e nei tiri da tre. Peccato”.

Campionato Under 16 – sesta di ritorno Bvc Sea Sanremo – Vado 51-53 (12-12, 16-11, 11-17, 12-13)

Basket, Bvc Sanremo sconfitto in casa dal Vado nel torneo Under 16