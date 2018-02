In vista della prossima tornata elettorale Arcigay ha creato una piattaforma online (www.votoarcobaleno.it) dove tutti i candidati alle elezioni del 4 Marzo potranno esprimere il loro parere sulle questioni care alla comunità LGBT. Gli elettori potranno approvare o disapprovare online le risposte dei nostri candidati aiutandoci così a stabilire chi di loro può essere considerato “gay friendly”. M.I.A. Arcigay Imperia consiglia a tutti di andare a votare il 4 Marzo utilizzando la nostra piattaforma come suggerimento per la scelta di eventuali candidati. Arcigay sta eseguendo un lavoro certosino per contattare in tempo utile tutti i candidati di tutte le formazioni politiche di tutta Italia. Chiunque non fosse stato ancora raggiunto dalla nostra richiesta di collaborazione potrà contattarci direttamente.

Marco Antei, presidente onorario di M.I.A. Arcigay Imperia