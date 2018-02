Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Tour aziende Liguria del M5S: Ieri alle ore 18 si è tenuto un incontro con le realtà aziendali locali tra l’eurodeputata del M5S Tiziana Beghin e i candidati alla Camera on. Sergio Battelli, il prof. Federico Manfredi e la dott.ssa Leda Volpi, presso la Cambielli Edilfriuli, in frazione Bevera di Ventimiglia, con gli artigiani e gli imprenditori della ZFU.

Ventimiglia| il Tour nelle aziende liguri del Movimento Cinque Stelle ha toccato ieri la città di confine nel video ( in arrivo) l’intervento della Eurodeputata Tiziana Beghin erano presenti anche i candidati del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni politiche On Sergio Battelli il Prof. Federico Manfredi FIrmian e la Dott.ssa Leda Volpi. A fare gli onori di casa la Consigliera Comunale del Movimento Cinque Stelle Silvia Malivindi.