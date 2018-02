Stanotte a Vallecrosia un operaio di 47 anni è rimasto seriamente ferito, in seguito alla caduta da una scala, forse dopo esser stato colpito da una lamiera, mentre lavorava nella lavanderia industriale in via San Rocco. L’uomo ha riportato la sospetta frattura della base cranica ed ora è ricoverato all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure in prognosi riservata.