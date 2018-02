Venerdì 23 febbraio, il Comune di Triora aderisce alla 13a edizione di “M’Illumino di Meno”, giornata nazionale del risparmio energetico. L’iniziativa è promossa dal programma radiofonico “Caterpillar” di Radio2 e promuove la riduzione del 50% dell’utilizzo dell’illuminazione in tutte le strutture comunali.

Per l’occasione, a Triora sono stati nominati i “guardiani dell’acqua e della luce”, selezionati tra i bimbi della Scuola Primaria “P.F. Ferraironi”. Durante la loro presenza nel plesso scolastico, i Guardiani dell’Acqua dovranno controllare che non vengano lasciati rubinetti aperti, provvedendo direttamente a chiuderli e segnalando alla maestra eventuali perdite di acqua. Della stessa importanza anche il compito dei Guardiani della Luce, che a loro volta porteranno avanti la lotta agli sprechi, chiudendo eventuali luci accese nelle aule o nei locali della scuola dove non siano presenti persone.

Il loro compito non terminerà con la fine della giornata, ma continuerà sino alla chiusura delle scuole per le vacanze estive.

Quest’anno anche la Cooperativa di Comunità Brigì di Mendatica partecipa a M’illumino di Meno: sabato 24 febbraio i ragazzi proporranno un percorso guidato all’interno del borgo, che per l’occasione spegnerà tutte le luci. Partendo dalla percezione del paesaggio senza luce verranno ripercorse le strade della transumanza, alcuni cantastorie terranno compagnia con i loro racconti durante tutta la passeggiata e faranno rivivere le antiche tradizioni attorno al calore di un falò. Ritrovo: ore 21:00 a Mendatica, Piazza della Chiesa (info: iat@mendatica.com – Tel. 0183 38489 / 338 3045512).