Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per giovedì 1° marzo 2018, in prima convocazione, con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 29.01.2018: DAL N.1 AL N. 8

3) PRESENTAZIONE DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE 2018/2020

4) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI AI SENSI DELL’ART. 6 C. 4 DELLA L.R. 49/09 SITO IN VIA PRIV. ASPLANATO SICCARDI S.N.- PROPONENTE: SIGG. SEMERIA WANDA, ASSERETTO ANNA MARIA ED ASSERETTO MARIA GRAZIA – P. E. N 854/2014 ESPRESSIONE PREVENTIVO ASSENSO AI SENSI ART.59 LR 36/97.

PROP. N.140/2017

5) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO INCONGRUO ESISTENTE IN LOCALITÀ BUSSANA E DELOCALIZZAZIONE DEL VOLUME CON AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 4 DELLA L.R. 49/2009, PER REALIZZAZIONE DI CINQUE DISTINTI FABBRICATI IN VIA PADRE SEMERIA S.N.C. PROPONENTI: DONETTI GIANNI, DONETTI MARA, SOC. GIOBERTI S.R.L. LEGALE RAPP. GRASSI ROBERTO- E VASTA MARIO – P. E. N. 70/2014 ESPRESSIONE PREVENTIVO ASSENSO AI SENSI ART. 59 L.R. 36/97.

PROP. N.141/2017