Bella gara di Ju-Jitsu, quella affrontata a Genova domenica 18 febbraio 2018 dagli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia, sezione Ju-Jitsu.

Accompagnati dall’ Insegnante Tecnico Andrea Molinari, gli atleti hanno affrontato le gare di Fighting System e di Ne Waza.

Nella prima specialità, Fighting System, una Cristina Ronzitti in piena forma si è classificata al primo posto.

Nella gara di Ne Waza, erano presenti in gara: Chiara Viel, Asia Frison, Manuel Pezzimenti e Diego Secchi.

Tutti si sono comportati al meglio delle loro possibilità, riuscendo a guadagnare ben due medaglie d’oro (Chiara Viel e Asia Frison), ed una di bronzo (Manuel Pezzimenti), dimostrando di poter competere anche con atleti di alto livello. Peccato per Diego Secchi, che a causa di un piccolo infortunio si vedeva sfuggire la medaglia e finiva la gara al 4° posto.

Gli allenamenti guidati dai Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno ora continuano, in modo da essere preparati al meglio per i prossimi impegni.