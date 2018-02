Questa mattina la Giunta Comunale di Imperia ha approvato la diciannovesima edizione della manifestazione “Sol&vento – energia di Primavera 2018”.

Anche quest’anno quindi il Servizio Manifestazioni del Comune intende proporre e mantenere un appuntamento diventato ormai uno degli eventi di riferimento nazionale in campo aquilonistico, con un richiamo che coinvolge ogni anno migliaia di visitatori.

Il Sindaco Carlo Capacci con delega al settore manifestazioni, commenta: “La diciannovesima edizione dell’evento si pone in continuità con il passato e viene quindi inserita nel calendario delle manifestazioni del Comune, sia per la sua forte valenza attrattivo-turistica, sia per l’importanza tradizionale che riveste per Imperia”.

“Sol&vento – energia di Primavera 2018” si terrà a Borgo Marina sabato 7 e domenica 8 aprile, articolata in un comparto ludico – spettacolare ed in uno commerciale.