Una ragazza di 20 anni al termine di una lite per futili motivi è stata aggredita con calci e pugni e rapinata del cellulare e del portafoglio da due ragazze di 19 e 16 anni che conosceva solo di vista. Le due rapinatrici hanno minacciato un’amica della 20enne, costringendola ad allontanarsi mentre continuavano a picchiare la ragazza. Il pestaggio a scopo di rapina è avvenuto in piazza Caricamento, a Genova. La vittima ha riportato la frattura del naso e un’ematoma ad un occhio. Le due rapinatrici sono state denunciate per rapina e lesioni personali.