Domani, venerdì 23 febbraio alle 11:30, il Presidente della Regione Liguria partecipa alla cerimonia per la posa della prima pietra per i lavori di ristrutturazione dello storico Hotel Angst di Bordighera, in Via Romana 76. Saranno presenti anche il Vicepresidente e gli assessori all’urbanistica e al turismo.