Torna a casa e trova la nonna morta e la madre stordita con una contusione alla testa. Ad Albenga una novantenne, sarebbe morta per cause naturali. La figlia, scoperto il cadavere della mamma, avrebbe ingerito una dose eccessiva di psicofarmarci e sarebbe caduta sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Croce Bianca. La figlia si trova ora al “Santa Corona” di Pietra Ligure.