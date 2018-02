Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo informa che questa sera (mercoledì 21 febbraio), causa abbassamento delle temperature, è sospeso il lavaggio strade in via Pietro Agosti.

Sanremo, stasera niente lavaggio strade in via Pietro Agosti