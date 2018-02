Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La Giunta regionale ha approvato la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di San Bartolomeo al Mare che stabilisce le linee dello sviluppo urbanistico del Comune per i prossimi dieci anni. L’assessorato all’Urbanistica ha espresso parere positivo ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale. A questo punto è prevista un’ulteriore valutazione dal punto di vista urbanistico, dopo la quale il Comune di San Bartolomeo al Mare dovrà adeguarsi alle indicazioni rilasciate per il perfezionamento del progetto.

