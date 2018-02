E’ per Domenica 25 Febbraio 2018, alle ore 18, che presso il Parco Hotel di Bordighera si terrà il primo Match di Improvvisazione Teatrale a Bordighera, lo spettacolo più seguito nel mondo e che in Italia conta ben 20 sedi in cui viene replicato.

Organizzato dall’Associazione ONDE RIBELLI, l’evento non è in realtà mai una replica, in quanto il suo particolare format lo rende ogni volta differente e sarà anzi la partecipazione attiva del pubblico a condizionare le sorti del Match!

Si, perché di vero macth si tratta, tra due squadre impegnate ad improvvisare scene volute dal pubblico in un esilarante pot-pourri. Un arbitro controllerà il rispetto delle regole e al pubblico verranno date ciabatte di stoffa con cui contestare le sue decisioni.

Questa formula rivoluzionaria che ha visto la nascita di comici ormai conosciuti, conta in Italia oltre 700 attori, con sfide che attraversano la nazione tutta.

ONDE RIBELLI vi aspetta quindi Domenica 25 alle ore 18.00

E’ possibile prenotare allo 3200462709 oppure rivolgendosi alla Gelateria COCOS e chiedendo di Consuelo.

L’ingresso allo spettacolo comporta una offerta libera che parte da euro 5, a copertura delle spese organizzative e di trasferta degli attori.