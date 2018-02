Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 23 febbraio alle ore 15 a Ventimiglia, presso il Bar Canada (Via Aprosio, 25), il Presidente Giovanni Toti parteciperà all’incontro con i candidati della coalizione di centrodestra. Seguirà una passeggiata del Presidente nel centro cittadino con Giorgio Mulè, candidato nel collegio uninominale Liguria 1 della Camera, e tutti gli altri candidati.