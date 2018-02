Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 17 febbraio alla Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo, ha avuto luogo la festa di Carnevale. Agli ospiti si è unita la comunità del paese per festeggiare l’evento. I Nonni della Comunità Alloggio hanno così trascorso una giornata in piena armonia e allegria, rallegrata anche grazie alla musica di Gabriele. Si ringrazia tutto il personale della Cooperativa TE.MA. che ha contribuito all’allestimento e all’animazione della festa.

I Nonni della Comunità Alloggio hanno così trascorso una giornata in piena armonia e allegria, rallegrata anche grazie alla musica di Gabriele