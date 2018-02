Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

illegali di non accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnati che si verificano alla

medico o a un telefono, in violazione della legge e della sentenza del Consiglio di Stato del 5 luglio

trattenimenti superano la durata massima prevista dalla legge e si verificano in condizioni indegne,

persone in questo locale durante la notte da sabato a domenica, per periodi fino a 12 ore. Questi

osservazione alla stazione di Mentone Garavan e davanti alla stazione della polizia di frontiera di Mentone Pont Saint-Louis, constatando che quest’ultima viene utilizzata come luogo di detenzione, 36

Viste le modalità dei rinvii, a molti viene di fatto impedito di chiedere asilo in Francia.

Eppure ogni giorno le autorità francesi respingono verso l’Italia minori stranieri non accompagnati, in

In parallelo, i rappresentanti delle associazioni

regolarmente rinnovato fino ad oggi, non può giustificare la violazione di principi fondamentali quali la

persone che attraversano la frontiera per raggiungere la Francia, malgrado le numerose condanne di

minori non accompagnati.

diritti dinnanzi al tribunale di Nizza. Quest’ultimo è stato adito in merito ai casi di respingimento di 20

Parigi, Tolosa, Milano, Genova e Torino) hanno monitorato la situazione alla frontiera e portato assistenza a persone illegalmente respinte dalle autorità francesi permettendo loro di far valere i proprio

Per due giorni, il 17 e 18 febbraio, associazioni ed avvocati si sono mobilitati alla frontiera franco-italiana per permettere alle persone che si presentano alla frontiera francese di esercitare i loro diritti, nel rispetto

Ventimiglia|Associazioni e avvocati si mobilitano per il diritto di asilo dei minori