Infortunio in campagna questa mattina a Serro località nell’entroterra di Ventimiglia dove un uomo è rimasto ferito dai rami della pianta che stava potando. Trasportato presso una pubblica assistenza è stato poi trasferito all’ospedale