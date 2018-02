Teatro dell’Opera del Casinò Municipale – Sanremo

Giovedì 22 febbraio, ore 9.30 (scuole) e 15 (aperto al pubblico)

Venerdì 23 febbraio, ore 9.30 e 11.00 (entrambi per le scuole)

E’ questo il primo appuntamento del 2018 con i “Concerti per le scuole”. In questa occasione vengono recuperati i quattro concerti in programma lo scorso mese di dicembre, annullati a causa dell’allerta meteo.

Il programma è lo stesso: “Le magiche melodie di Walt Disney”, ovvero alcune tra le più note colonne sonore dai film dell’indimenticabile “cartoonist” americano.

Il Direttore, Maestro Massimo Merone, si avvarrà della vocalist e violinista Valentina Garofoli.

Il programma prevede:

– da Dumbo, Le nozze di Figaro (Ouverture) di W. A. Mozart

– da Fantasia, Danza Araba Danza Cinese di P. I. Tchaikovsky

– da Cenerentola, I sogni son desideri di M. David (Orchestrazione di M. Merone)

– da Up, Tema del film di M. Giacchino (Orchestrazione di V. Salado e E. Giovanni)

– da Aladdin, Il mondo è mio di A. Menken (Orchestrazione M. Merone)

– da Il Re Leone, The Lion King di Zimmer-John-Rice (Arrangiamento T. Parson)

– da Mary Poppins, Cam caminì di Richard e Robert Sherman e I. Kostal (Orchestrazione M. Merone)

– da La bella e la bestia, Trasformazione e Finale di A. Menken (Orchestrazione di M. Merone)

– da La bella e la bestia, Il ballo di A. Menken (Orchestrazione di M. Merone)

– da Frozen, Tema del film di K. A. Lopez e R. Lopez (Orchestrazione M. Merone)

– da Mary Poppins, Supercalifragilistichespiralidoso di Richard e Robert Sherman e I. Kostal (Orchestrazione di M. Merone)

Biglietti: 3 € per gli studenti; 5 € per il concerto aperto al pubblico del giovedì pomeriggio.

Sono acquistabili presso gli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.