Anche in questo week-end i babies nerazzurri si sono rivelati all’altezza delle aspettative,nonostante i risultati siano invece stati altalenanti ma positivi come comportamento in campo.

Nella categoria esordienti,una bella vittoria della squadra a 11 di mister Dalocchio – Casella con la sempre forte Unione Sanremo, seguita dalle due sconfitte per gli esordienti 2006 dei mister Monterosso e Buonomo che sicuramente sapranno riprendersi già nel prossimo turno;i due match si sono giocati in casa contro il Riva Ligure, che ha schierato una formazione di puri 2005 e il Taggia.

Buone prestazioni per le due squadre Pulcini 2007, che hanno collezionato due vittorie, in casa contro l’Argentina e fuori contro il Riva Ligure con grande soddisfazione degli allenatori Vacca-Valle e Ghigliazza.

Risultato avverso invece per i Pulcini 2008 del mister Iapicchino, i piccoli sono stati sconfitti dall’Ospedaletti in un divertentissimo incontro; infine registriamo la vittoria dei 2009 del Tandem Meda- Giannatasio, contro i pari età del Camporosso. Soddisfazione anche da parte dei genitori di tutti i ragazzi, che nonostante si godano i propri figli, giocare e divertirsi, notano una grande organizzazione nel preparare le 10 squadre che puntualmente scendono in campo per disputare i propri campionati.