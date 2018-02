Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

DIFFICOLTA’: Escursionistica – 570 m di dislivello in salita e in discesa –

RITROVO: ore 9,30 piccolo parcheggio davanti stazione dei treni di Eze sur Mer (gare SNCF) – possibilità di avere passaggio in auto oppure di raggiungere Eze Sur Mer in treno DURATA: fino alle ore 15,30 circa

Dopo il pranzo al sacco si prosegue sul sentiero di Caricart e sentiero Savaric per completare il percorso ad anello che permette di rientrare a Eze sur Mer.

Giunti a Eze village è prevista una sosta per la visita del borgo medioevale, arroccato in splendida posizione dominante il mare e le rocce sottostanti.

Da Eze bord de Mer si percorre il magnifico sentiero immerso nella macchia mediterranea in una stretta valle boscosa che in un’ora circa conduce al borgo arroccato di Eze Village.