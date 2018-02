Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

10 anni di Attrito; quale occasione migliore per festeggiare portando in scena ” Il Moloc “, spettacolo teatrale sull’anticapitalismo, che si terrà venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle ore 21.15 e domenica 25 alle ore 17.30, rigorosamente su prenotazione al numero 329 49 555 13. I posti sono limitati…affrettatevi, l’Attrito vi aspetta.

