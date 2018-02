Domani, martedì 20 febbraio alle ore 16.30 nel Teatro dell’Opera, sarà il prof. Fulvio Cervini a ricordare i 400 anni della Cupola del Brunelleschi con il suo volume:” La prospettiva di Brunelleschi. Quaranta buone ragioni per studiare l’arte medioevale.” ( CB Edizioni). L’incontro, organizzato in collaborazione con il Serra Club, ricorda anche il seicentesimo anniversario del progetto per la realizzazione della Cupola di Santa Maria del Fiore. Si soffermerà, altresì, su tre capolavori conservati nella Chiesa dei Domenicani di Taggia “Battesimo” “Madonna della Misericordia” del Brea e “Gesù e la Madonna” del Canevesio, creando un parallelismo artistico – letterario partendo dall’arte medioevale.

Collaboreranno a questo viaggio culturale, religioso e musicale alcuni giovani studenti del Liceo Cassini in collaborazione con il Serra Club leggendo brani scelti.

Il Prof. Fulvio Cervini illustrerà la sua ultima fatica letteraria ricordando il “genio” in architettura di Brunelleschi nel seicentesimo anniversario del progetto da cui nascerà la cupola fiorentina di Santa Maria del Fiore, patrimonio artistico dell’Umanità.

“ l medioevo sembra molto lontano, eppure siamo fatti anche di medioevo. La sua arte e la sua architettura, piaccia o no, sono dentro di noi e intorno a noi: e anzi ci sono indispensabili per capire il passato, muoverci nel presente e progettare il futuro. Per crescere come persone e cittadini, e restare umani. Ecco perché le quaranta buone ragioni per occuparsi di arte medievale hanno un nome e un cognome, e non tutte sono medievali. Ciascuna di esse rappresenta un punto di vista sul medioevo o un aspetto peculiare di quell’universo: e dunque traccia un percorso di avvicinamento a una civiltà assai più sfaccettata e creativa di come a volte viene rappresentata dal senso comune. Tutte insieme introducono a un’altissima cultura visiva, ma non vogliono riassumerne un panorama sistematico. Queste pagine, destinate soprattutto agli studenti, non contengono un viaggio nell’arte medievale, ma l’invito a intraprenderlo. E qualche suggerimento, di etica e di metodo, per orientarsi durante il viaggio e renderlo fruttuoso.” (Fulvio Cervini).

Sono nato a Sanremo nel 1964; mi sono laureato in Lettere e Filosofia a Firenze nel 1990, con una tesi in Storia dell’arte medievale; ho poi frequentato il dottorato di ricerca in storia dell’arte alla Sapienza” di Roma e ho goduto di una borsa post-doctoral alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ho maturato esperienze di schedatore di beni culturali, insegnante, giornalista pubblicista, consulente per enti locali. Dal 1999 al 2005 ho lavorato nella Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, occupandomi di tutela territoriale nelle province di Alessandria e Verbania e dirigendo l’Armeria Reale di Torino. Dal 2003 al 2005 sono stato docente a contratto di Storia comparata dell’arte dei paesi europei all’Università di Pisa. Dal 2005 sono professore associato di Storia dell’arte medievale e Tutela dei beni culturali all’Università di Firenze, dove dirigo, dal 2009, la Scuola di Specializzazione in Beni Storici e Artistici. Socio di Storie in Movimento, e abbonato a Zapruder, dal 2009.

Tra le mie pubblicazioni, rammento i volumi:

I portali della Cattedrale di Genova e il gotico europeo (Olschki, Firenze 1993)

Il Candelabro Trivulzio (Silvana, Cinisello Balsamo 2000)

Liguria Romanica (Jaca Book, Milano 2002)

La pietra e la croce. Cantieri medievali tra le Alpi e il Mediterraneo (Philobiblon, Ventimiglia 2005)

I Grandi Maestri della Massoneria Italiana al Casinò di Sanremo, un ciclo che continua dopo i due incontri congiunti del 2016 e 2017. Sabato 24 febbraio nel Teatro dell’opera alle ore 17.00 il Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia, Prof. Avv. Antonio Binni dialogherà su un tema di grande attualità: La massoneria e la pace. Il tema è stato scelto alla luce delle strette sinergie che sono state impostate a livello internazionale tra le diverse Obbedienze. Partecipano il prof. Aldo A. Mola, storico della Massoneria e il giornalista e saggista, Dario Fertilio.