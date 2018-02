Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’Associazione ringrazia infine tutti coloro che hanno prestato servizio in vario modo. Il piccolo servizio di ciascuno diventa davvero un dono grande per tanti.

L’Azione Cattolica della Parrocchia di San Siro in Sanremo, ringrazia i cittadini di Sanremo che nello scorso week-end hanno donato numerosi generi alimentari durante la Colletta Alimentare organizzata dall’Associazione a favore dei poveri del FAC, di Casa Papa Francesco e della Caritas Intemelia. Un grazie sentito anche a tutto il personale dei supermercati Coop, Conad Permare, Conad V. Agosti e Carrefour Express di V. Agosti per la cortese disponibilità e la sensibilità.