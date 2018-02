All’età di 94 anni è mancato Primo Bonifazio, di Diano Marina, storico partigiano di Diano Marina, uno tra gli eroi della Resistenza ligure. Era salito in montagna al fianco di Felice Cascione e nel corso della sua lunga e intensa esistenza, insieme alla moglie Lilliana, staffetta partigiana, ha sempre militato nel PCI prima e nel Pd in seguito. Due anni fa a Imperia fu insignito della Medaglia della Liberazione che scelse di donare alla Biblioteca di Diano Marina.

Oggi ci ha lasciato il compianto eroe della Resistenza dianese Primo Bonifazio recentemente insignito della medaglia della Liberazione. Primo era per noi un punto di rifetimento morale, un uomo della Resistenza e una personalità politica importante per tutto il nostro territorio. Non ci lascerá mai la sua voglia di combattere per la libertá e l'incredibile profonditá e realismo con cui deliziava i suoi uditori dei racconti della sua resistenza.

Giovanni Barbagallo, Consigliere Regionale del Pd

Primo Bonifazio rappresentava tanta parte della sinistra dianese. La sua morte è una grave perdita per tutti coloro che lo conoscevano, che lo stimavano e che provano affetto nei suoi confronti. Primo era un amico per me, un compagno a cui ero molto legato. Fu il primo a cui chiesi informazioni per iscrivermi ai Democratici di Sinistra nel 2001. E’ stato per me un modello di passione politica, di impegno e di rigore morale. Per lui “u partiu”(il partito) veniva prima di tutto. Non davanti alla sua amata moglie Lilli, certo, ma appena dopo. Spesso mi incalzava ad impegnarmi di più in politica, a dedicare più tempo, più risorse, più efficacia alla mia azione. Era stimolante ed esigente. Per lui in politica o davi tutto o non davi niente. Sembrava un fanatico un massimalista, a chi lo conosceva superficialmente, ma non lo era affatto. Rifletteva molto, prima di agire, leggeva, si informava ed era capace di grandi strategie ed accordi per il bene comune. E’ stato capace di cogliere il cambiamento nella società e nella sinistra italiana. Ha sempre auspicato il progresso non è mai rimasto legato troppo ai vecchi schemi, non era un conservatore né un passatista. Negli ultimi anni nonostante il dolore della perdita della sua adorata moglie Lilliana ottenne un onore grandissimo, di cui andava molto fiero, quello di ricevere l’onorificenza più alta per un uomo come lui: la medaglia d’oro al valore per aver militato nella Resistenza. Mi mancherà molto, mi mancheranno le nostre chiacchiere, i suoi ricordi, le sue memorie, quell’immenso bagaglio di esperienza e di conoscenza e di saggezza che negli ultimi anni ha cercato di tramandare. Dobbiamo fare in modo che i suoi insegnamenti sull’antifascismo, sui diritti e sulla democrazia, la sua passione, il suo umorismo, la sua risata sarcastica, le sue invettive ironiche verso gli avversari ed il suo gran cuore non vengano dimenticati. Ciao Primo.

Marco Ghirelli

Consigliere Comunale gruppo Partito Democratico Diano Marina