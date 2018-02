Campionato Under 15 – quinta giornata di ritorno

Bvc Sanremo Sea – Vado 88-47 (18-12, 40-18, 57-28)

Bvc Sanremo Sea: Fellegara 7, Giuliano 20, Tavanti 12, Capodicasa 12, Scintu 9, Zorzan 12, Rebaudo 6, Markisquick 10. Coach: Mauro Bonino.

Convincente successo interno del Bvc Sea Sanremo con il Vado, giunto al termine di una buona prestazione dei ragazzi di coach Bonino, che commenta: “Sono contento dei miei giocatori, non solo per quello che hanno fatto in partita, ma soprattutto per la concentrazione e l’impegno che mettono sempre in allenamento. Avanti così”.