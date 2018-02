Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

In pratica gli attivisti si stanno recando al famigerato passo della morte dopo essersi radunati,sotto l’occhio discreto della Polizia di Stato,alle Gianchette.

Ventimiglia| Sono circa un centinaio di attivisti-solidali No Border che stanno partecipando alla manifestazione escursione Sui sentieri dei migranti a Grimaldi Superiore.