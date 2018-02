Castelvittorio| Si terrà questo pomeriggio presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Castelvittorio alle 14.30 il funerale di Alberto REBAUDO in 56 enne deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale nel giorni scorsi. Alberto REBAUDO lascia la moglie Antonella il papà Janó la sorella Elide il cognato Renzo i Parenti Tutti.