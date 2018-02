Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Cairese 52 Campomorone S.O. 44 Arenzano 42 Bragno 39 Alassio 37 Taggia 34 Sant’Olcese 33 Ospedaletti 32 Loanesi S.F. 30 Legino 29 Ceriale P.C. 24 Voltrese 23 Campese 20 Borzoli 19 Praese 12 Pallare 11

Bragno – Arenzano 0 – 1 Campomorone S.O. – Ospedaletti 1 – 0 Ceriale P.C. – Campese 0 – 0 Legino – Cairese 2 – 2 Loanesi S.F. – Pallare 2 – 1 Sant’Olcese – Praese 1 – 2 Taggia – Alassio 3 – 2 Voltrese – Borzoli 1 – 1

Il Taggia supera l'Alassio e si riaffaccia sui play off, niente da fare per l'Ospedaletti nella tana del Campomorone