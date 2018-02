Va all’Ospedaletti il big match del Ponente nella tredicesima giornata del Campionato di Serie C di futsal. Al termine di una gara equilibrata infatti gli orange si sono imposti sull’Airole per 3-2 creando così un break in classifica che li proietta sempre più al primo posto.

Un ottimo Airole FC, chiuso ed attento, ha terminato il primo parziale sullo 0-1 grazie alla rete di Lillo dopo un’azione in solitaria. Nella ripresa gol immediato di Bianco per il pari degli orange che si portano poco dopo in vantaggio con Peo Serva. Il successivo pareggio di Bosio su azione d’angolo è solo il preludio al definitivo vantaggio locale siglato da Cinquepalmi e mantenuto grazie ad un miracolo di Rovere su tiro ravvicinato dello stesso Bosio…

L’Ospedaletti sarà ora di scena a Dolceacqua mentre i ragazzi di Franco Basta ospiteranno l’Atletico San Lorenzo: “Stiamo facendo un ottimo campionato – commenta il Presidente dell’Airole Stefano Ricci – abbiamo perso due scontri diretti ma sempre dopo gare molto equilibrate quindi i ragazzi devono continuare così e ripartire alla grande da venerdì prossimo al Palaroja senza dimenticare che siamo secondi ed in ottima posizione in chiave playoff”.