Bordighera| Una donna di 65/70 anni ha denunciato di essere stata rapinata da uno sconosciuto col viso celato da un passamontagna venerdì scorso intorno alle 17 sulla Via Romana nella zona del centro storico della città delle Palme. Nel furto la donna è caduta a terra sbattendo violentemente il capo e rompendosi diversi denti.Soccorsa dal 112 . Indagano i Carabinieri.