Campionato Serie D – sesta giornata di ritorno

Bvc Sanremo – Diego Bologna Spezia 60-70 (16-23, 10-19, 14-19, 20-9)

Bvc Sanremo: Genovese, Cerutti 8, Tacconi 21, Deda, Fiore 18, Di Vincenzo, Dini, Danubio 4, De Rinaldo 7, Arturo 2. Coach: Alessandro Deda.

Diego Bologna Spezia:Pietrini 6, Bertola 4, Cirillo 28, Costa 4, De Nobili 4, Maestri 4, Lauriola 16, Petani, De Santis, Meoni 4. Coach: Massimiliano De Santis.

Sconfitta come da pronostico per il Bvc Sanremo nell’incontro interno con gli spezzini del Diego Bologna. I matuziani non hanno sfigurato, lottando con impegno fino al termine, nel tentativo di recuperare lo svantaggio, salito fino a -21 (40-61) alla fine del terzo periodo. Decisive sono state le tante “triple” realizzate dal Diego Bologna, in particolare da Cirillo, facilitate dalla difesa piuttosto blanda dei giocatori del Bvc.

“E’ un’annata così, non c’è niente da fare. Nell’occasione potevamo fare sicuramente di più” commenta il giocatore/allenatore sanremese Alessandro Deda.