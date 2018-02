Monsignor Paolo Rigon, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha comunicato che: “Nel 2017 sono entrate 143 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale. Quattro in più del 2016, ma il numero è sostanzialmente stabile”.

Delle 136 cause terminate 129 hanno ottenuto la nullità, 4 hanno avuto esito negativo, 3 si sono fermate e archiviate: 68 erano nella diocesi di Genova, 12 ad Albenga; 16 a Chiavari; 18 a La Spezia; 6 a Savona; 9 a Tortona e 5 a Ventimiglia-Saremo.