Stanotte un ragazzo di 21 anni è morto travolto da un treno merci alla stazione di Finale Ligure. Il giovane si era seduto sul marciapiede del secondo binario. I macchinisti hanno azionato il freno, ma l’impatto è stato inevitabile. I Carabinieri stanno cercando di capire se sia stato un gesto volontario o una distrazione. I militari esamineranno i filmati delle telecamere della stazione. In una settimana in Liguria è purtroppo il secondo ragazzo che muore investito da un treno.