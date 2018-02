Imperia| Claudio Scajola Si candida a Sindaco di Imperia alle prossime elezioni amministrative. Un ritorno sulla scena politica amministrativa dell’ex ministro degli interni che in molti attendevano e che era stata annunciato per oggi al temine del pranzo tenuto con i fedelissimi dallo stesso Claudio Scajola. Scajola Torma a candidarsi per La poltrona di primo cittadino e lo fa con lo slogan “Torno per far bella Imperia”