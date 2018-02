Dolceacqua ha atteso fino all’ultimo per decidere se fare quest’oggi, come da calendario, la sfilata in maschera per grandi e piccini, ma la pioggia solo ora sta rallentando e per motivi di sicurezza, l’evento della sfilata è rimandato a domani 18 febbraio dalle ore 14.30.

Quest’oggi sarà comunque presente il gruppo “Fortunello e Marbella”, che animeranno il pomeriggio con spettacoli di giocolieri, musica e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo per un pomeriggio tutto a colori e divertente; ovviamente vi aspettiamo anche domani, con il mercatino a tema dalle 10.00, i pony, la sfilata, la pentolaccia e tantissimi altri eventi.