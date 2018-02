Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Carnevale dei Bambini previsto nella giornata odierna, sentiti in proposito gli organizzatori, causa maltempo è stato rinviato a sabato 24 febbraio, sempre dalle ore 14,30 nella Piazza del Comune di Diano Marina.

