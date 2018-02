Castelvittorio| Si chiamava Alberto REBAUDO ed aveva 56 anni l’uomo precipitato in un dirupo questa mattina nelle campagne sopra Castelvittorio in seguito ad un incidente stradale in località Case Sparse.

La notizia si è subito diffusa in Val Nervia dove l’uomo agricoltore era molto conosciuto.

L’uomo stava andando in campagna quando la sua auto, una Nissan Terrano, è precipitata in una fascia. Malgrado i tempestivi soccorsi di 118, vigili del fuoco e Carabinieri, dopo una segnalazione di altri automobilisti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.