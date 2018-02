Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Sanremo, ritenuto che la chiusura al transito della Strada Collette Beulle crea forte disagio al servizio del trasporto pubblico nel periodo scolastico ed al raggiungimento delle abitazioni private, constatate le condizioni del percorso alternativo alla percorribilità della Strada, revoca l’ordinanza numero 38 del 30/01/2018 di divieto di transito a tutte le categorie di veicoli. Nel contempo si obbliga l’immediato rinvio dei lavori che dovranno essere eseguiti durante il periodo estivo. Inoltre il Comune chiede di organizzare un passaggio pedonale percorribile a tutte le ore e delle fasce orarie di libero transito durante l’esecuzione dei lavori, per recare meno disagio possibile ai residenti in zona.

Sanremo, lavori in Strada Collette Beulle rinviati al periodo estivo