A San Valentino la creatività romantica è costata una multa ad una consigliera comunale di Santa Margherita Ligure. Carmela Pinamonti. Il 14 febbraio ha pensato di appiccicare delle sagome di cuori sui corpi luminosi rossi dei semafori cittadini di modo che quando scattava l’alt, questo fosse a forma di cuore. Il codice della strada non lo consente. “Avrei voluto soltanto strappare un sorriso, pensavo sarebbe stata una romantica sorpresa per tutti, senza pericolo per nessuno” dice la Pinamonti.